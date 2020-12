Gerne Kämpferin für die Kultur

Manche Dame macht daraus ein Geheimnis. Helen Heberer sieht es aber locker, „da ich es eh nicht ändern kann und will und auch überall mein Geburtsjahr steht“. Und das besagt: Die vielfältig engagierte, 2017 mit dem Bloomaulorden geehrte SPD-Stadträtin und ehemalige Landtagsabgeordnete wird heute 70 Jahre alt.

Vom Ortsverein ihrer Partei ist sie zum Geburtstag als „eigenständig und selbstbewusst“ charakterisiert worden. Das ist die vorsichtige Umschreibung dafür, dass sie trotz langjährigem Engagement, von 2002 bis 2008 gar als Kreisvorsitzende, nie ganz den typischen sozialdemokratischen Stallgeruch angenommen hat. Sie verfolgt ohne Zweifel SPD-Politik, kann aber auch mal in den eigenen Reihen gewaltig anecken, hat stets ihren eigenen Kopf – aber es damit auch geschafft, weit in bürgerliche Kreise Anerkennung zu finden.

„Das Bloomaul sollte in der Lage sein, eigene Meinungen zu vertreten“, war 2017 eines der Kriterien, warum sie die bürgerschaftliche Auszeichnung bekam. Damals erschien sie als Tuba-Spielerin auf der Bühne des Nationaltheaters, erwies sich als zupackend, herzlich und voller Mutterwitz, aber eben doch auch leidenschaftlich-politisch.

Ausschussvorsitzende im Landtag

Schließlich nutzte sie die Ehrung für einen mit viel Beifall bedachten Appell, sich mit der Kraft des gesprochenen Wortes gegen Diskriminierung, für Demokratie und freie Meinungsäußerung einzusetzen – so politisch waren die Verleihungen bislang selten. Aber auch das ist eben Helen Heberer – kämpferisch, wenn es darauf ankommt.

Geprägt hat sie schließlich, dass sie – aufgewachsen in den Quadraten – ganz klein angefangen hat. Heberer, deren Großvater Kapitän eines Frachtschiffs auf dem Rhein war, machte eine Lehre als Bürokauffrau, schloss daran erst ein Diplom am Institut für Wirtschaftskommunikation und Welthandelssprachen an. Sie war dann als Übersetzerin und Dolmetscherin tätig, studierte erst im Alter von 30 Jahren berufsbegleitend Pädagogik und wurde Waldorflehrerin für Sprachen, Kunst und Sport an der Freien Waldorfschule. Hinzu kamen Dozententätigkeiten als Theaterpädagogin und Sprecherzieherin – was sie bis heute macht.

Zur Politik kam sie erst Mitte der 1990er Jahre, ohne die übliche Juso- und Plakatkleber-Parteikarriere. 1999 zog sie in den Gemeinderat ein. Zehn Jahre war sie im Landtag, davon fünf Jahre als Ausschussvorsitzende, und kämpfte dort gegen schwäbische Übermacht für Mannheimer Kultur, wollte 2015 aber kürzer treten und kandidierte nicht mehr.

Dafür verstärkte sie ihr bürgerschaftliches Engagement und kehrte zurück zu ihren Wurzeln. Als jugendliche Statistin im Schauspiel, in Chor und Ballett des Nationaltheaters, ist sie nun zweite Vorsitzende der Theaterfreunde. Sie führt den Verein Stadtbild und die Freunde des Marchivums, ist Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Ganz maßgeblich trieb sie die Sanierung der Sternwarte voran, besorgte dafür die nötigen Spenden und Zuschüsse. Derzeit kämpft sie mit für den Erhalt des Museumsschiffs. Und ganz „nebenbei“ führt sie auch noch die Literaturinitiative „LeseZeichen“ und bringt sich ehrenamtlich bei einem Projekt des Reitervereins und der Katholischen Kirche zur Sprachförderung für Kindergartenkinder ein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.12.2020