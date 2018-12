Bei einem Taschendiebstahl in der Innenstadt hat ein Mann 2700 Euro erbeutet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hob ein 45-Jähriger das Geld an einem Bankautomaten am Paradeplatz ab und verstaute es in seinem Geldbeutel in der Gesäßtasche seiner Hose. Anschließend rempelte ihn ein unbekannter Mann an, woraufhin der 45-Jährige zu Boden stürzte. Der Fremde half ihm auf und entschuldigte sich mehrfach auf Englisch. Danach gingen die Männer getrennte Wege. Auf Höhe des Marktplatzes bemerkte der 45-Jährige, dass seine Gesäßtasche aufgeschlitzt und der Geldbeutel gestohlen waren. Er fand ihn anschließend auf einem Sperrmüllhaufen in den Quadraten ohne das Bargeld.

Narbe unter dem Auge

Beschrieben wird der Unbekannte als ungefähr 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sportlich. Das Aussehen ist laut Polizei „orientalisch“. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkle Mütze, eine graue Lederjacke und beigefarbene CAT-Boots. Eine sichelförmige Narbe unter dem linken Auge sei auffallend. Rückblickend fiel dem 45-Jährigen noch eine Frau mit Kopftuch und zwei weitere Männer auf, die augenscheinlich zu dem „Anrempler“ gehörten. Die Polizei sucht Zeugen: Telefonnummer 0621/17 43 31 0. pol/kama

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018