Gesang und Ukulelen auf dem Museumsschiff

Komplexe Rhythmen mit swingenden Soli und eine Stimme, die zwischen Sanftheit und dunklem Volumen changiert: Die Ukulayers sind eine Ukulelenband der besonderen Art. Sie spielen Musik aus allen Epochen der modernen Musik-Kultur und eigene Songs. Für das Konzert der Ukulayers am kommenden Mittwoch, 29. August, um 20 Uhr auf dem Museumsschiff verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Museumsschiff“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. / bro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018