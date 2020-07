Gesangsworkshop in Musikbibliothek

Als langjähriges Mitglied des Opernensembles des Nationaltheaters ist sie vielen Mannheimern noch sehr gut in Erinnerung: Heike Theresa Terjung. Zwar ist sie nach wie vor bei Konzerten zu hören, in erster Linie aber als Gesangspädagogin tätig. Am Samstag, 5. September wird sie nach langer Corona- und Sommerpause den Reigen der Samstagsveranstaltungen in der Musikbibliothek im Dalberghaus in N 3,4 wieder eröffnen. Mit einem Gesangsworkshop führt sie von 11 bis 13.30 Uhr in wichtige Grundlagen des Singens ein – von Körperhaltung und Atemtechnik über Stimm- und Sprechübungen bis zum Erlernen einfacher Lieder und Arien. „Gerade wenn wir gezwungen sind Masken zu tragen, kann Singen zu innerer Freiheit und wieder befreitem Atem führen“, so Terjung. Kosten: 35 Euro, ermäßigt 30 Euro. Rechtzeitige Anmeldung erforderlich bei der Musikbibliothek, Telefon 0621/293-8900 oder per E-Mail stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. pwr

