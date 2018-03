Geschafft – alle haben ihre Prüfung bestanden

Anzeige

15 Teilnehmer der Gesellenprüfung der Maler und Lackierer haben jetzt bei der Ausstellung ihrer Arbeiten in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim ihre Gesellenbriefe erhalten. Überreicht wurden diese durch den Vorsitzenden des Gesellenprüfungsausschusses, Holger Schmitt.

Die Prüfungsbesten aus Theorie und Praxis, Jesper Frohn und Kai Haßelkus vom Malerbetrieb Karl Fritz in Mannheim sowie Julian Hain aus der Weinheimer Firma Weiler, erhielten für ihre Leistungen von der Innung jeweils einen Buchpreis.

Insgesamt nahmen an dieser Wintergesellenprüfung zwölf Prüflinge der Fachrichtung Gestaltung und Instandsetzung, also künftige Maler, teil. Hinzu kamen ein Fahrzeuglackierer und zwei Bau- und Metallmaler. „Alle Teilnehmer haben die Prüfung bestanden“, heißt es in der Mitteilung der Maler und Lackiererinnung. Prüfungsthemen waren für die Maler „Sanierung eines Krankenhauses“, für die Fahrzeuglackierer: „Heckschaden an einer Oberklassenlimousine mit Hybridantrieb und Dreischichtlackierung“ sowie für die Bau- und Metallmaler „Renovierung eines Kindergartens“.