Gescheiterte Einbrüche

Kurz nachdem ein Einbrecher die Terrassentür eines Hauses im Viernheimer Weg auf der Blumenau eingeschlagen hatte, ist er von der Bewohnerin überrascht worden, die gerade heimgekommen war. Der Unbekannte ergriff sofort die Flucht. Wie die Polizei gestern mitteilte, verfolgt die Geschädigte den Einbrecher kurz und sah dann, wie er mit einem weißen Mountainbike mit auffällig dicken Reifen über den Quedlinburger Weg in Richtung Braunschweiger Allee flüchtete. Ob er etwas gestohlen hat, steht bislang nicht fest. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Als etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur beschreibt die Zeugin den unbekannten Mann, der kurze, braune Haare und ein auffällig hervorstehendes Muttermal auf der Wange hatte. Bekleidet war er während der Tat mit einem beigefarbenen Kurzarmshirt und einer dunklen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter 0621/77 76 90 zu melden.

Von einem Zeugen verschreckt

Unterdessen scheiterten drei Unbekannte mit ihrem Versuch, in ein Anwesen im Reiterweg in Neuhermsheim einzubrechen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte das Trio am Samstag gegen 17.40 Uhr über den Garten in die Wohnung gelangen. Als die Einbrecher einen Zeugen bemerkten, stiegen sie in ein dunkles Fahrzeug im Hellebardenweg und flüchteten in Richtung Hermsheimer Straße. pol/lok

