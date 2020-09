Geschenkt: Fotos vom Bau des Chinesischen Gartens

Rund 200 Bilder inklusive der Negative der Fotokünstlerin Elsa Hennseler-Etté hat Mannheims früherer Erster Bürgermeister Norbert Egger am Donnerstag dem Marchivum geschenkt. Die Bilder geben einen intensiven Eindruck von der Entstehung des Chinesischen Gartens aus dem Blickwinkel einer bekannten Mannheimer Fotografin, die das Baugeschehen von Anfang an verfolgte. Im Jahr 2001 im Luisenpark eingeweiht, steht in ihm das größte chinesische Teehaus in Europa. Es bietet eine Fläche von gut 220 Quadratmetern auf zwei Stockwerken und eine Terrasse mit rund 300 Quadratmetern.

Der Garten selbst wurde vom international angesehenen chinesischen Garten- und Landschaftsarchitekten Li Zheng aus Wuxi nach der altchinesischen Lehre des Feng Shui geplant. Authentizität stand bei seiner Errichtung im Vordergrund, was auch die schlichten Materialien wie Naturstein, Holz, Ziegel und Fliesen widerspiegeln, heißt es vom Marchivum. „Wir freuen uns sehr, diese wichtige visuelle Dokumentation zur Entstehungsgeschichte dieses Mannheimer Juwels für unsere Sammlung zu erhalten“, sagt Ulrich Nieß, Direktor des Marchivum, und fügt an: „Ein herzliches Dankeschön an die Künstlerin, und vor allem an die Herren Egger und Költzsch, die mit dem chinesischen Garten ein Zeichen der Weltoffenheit und des Respekts vor einer großen Kulturnation setzen.“

Norbert Egger unterhält seit Jahrzehnten enge persönliche Kontakte nach China. Er fädelte unter anderem auch die Verbindung Mannheims mit den beiden chinesischen Städten Zhenjiang und Qingdao ein, deren Ehrenbürger er ist und mit denen inzwischen offizielle Städtepartnerschaften bestehen. Seine Begegnungen und Erfahrungen mit China hat Egger in mehreren Büchern und Aufsätzen publiziert, insbesondere hat er auch über die Geschichte und dynamische Entwicklung von Zhenjiang und Qingdao geschrieben. Eggers Darlegungen aus ganz persönlicher Sicht sind in der Publikationsreihe des Marchivum veröffentlicht. Sein nun in zweiter Auflage erschienenes Werk „Ein Tor zur Welt. Qingdaos Aufstieg aus persönlicher Sicht“ wird voraussichtlich im Januar 2021 dort vorgestellt. red/lok

