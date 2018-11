Geschichte einer jüdischen Familie

Als in den 1990er Jahren Hunderttausende jüdische Familien aus der Sowjetunion nach Israel, Deutschland und Nordamerika ausgewandert sind, war darunter auch die Sängerin Sveta Kundisch. Gemeinsam mit Akkordeonist Patrick Farrell aus New York erzählt sie bei einem Auftritt am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr im Jüdischen Gemeindezentrum in F 3 die Geschichte ihrer ukrainisch-jüdischen Familie musikalisch. Inspiriert wurde Kundisch von alten Aufnahmen, die ihr Großvater in den 1970er und 1980er Jahren gemacht hatte – daher der Titel „Motiks Tonband“. Verwoben werden mit der Geschichte jiddische, hebräische, russische, ukrainische und deutsche Lieder. red/lok

