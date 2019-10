Geschichte stimmt nachdenklich

Wohnung und Geschäftsräume zerschlagen, die Lebensgrundlage genommen. Die Reichspogromnacht am 10. November 1938 hatte für Siegfried Hofeller desaströse Folgen. Trotzdem behielt der in Mannheim lebende Jude noch einen Funken Hoffnung. Vor allem für Walter, seinen Sohn. Denn Siegfried Hofeller schaffte es, ihn im Januar 1939 in das damalige Palästina zu schicken, wo Walter eine Ausbildung als

...