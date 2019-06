Geschichte von Poe, Musik von Debussy: „House of Usher“

Der unerwartete Brief eines Kindheitsfreundes: Rodrick Usher bittet um raschen Besuch, seine Nerven sind zerrüttet, Unheimliches geschieht im Hause Usher. Mit Debussys Opernfragment nach Edgar Allan Poes Kurzgeschichte gestaltet die Regisseurin und Bühnenbildnerin Anna Viebrock einen Abend voller Geheimnisse und Überraschungen. Für die Vorstellung von „House of Usher“ am Dienstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr am Nationaltheater verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

