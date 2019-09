Geschichte zweier Nachbarn

„Deutsch-Französische Geschichte(n)“ – das klingt ein bisschen nach Chronik und ein bisschen nach Erzählung. Genau das ist das Konzept der Veranstaltungsreihe, die der Mannheimer Altertumsverein gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern – Institut Français, Reiss-Engelhorn-Museen, Marchivum, Universität und Archiv des Rhein-Neckar-Kreises – ausrichtet. Die bewegte Geschichte zweier Nachbarländer, die mehr gemeinsam haben als nur eine Grenze, soll erzählt werden. Das Ziel: die deutsch-französischen Beziehungen stärken.

„Sprache ist ein Weg, die Verständigung zwischen beiden Ländern zu fördern“, sagt Virginie Jouhaud-Neutard, Geschäftsführerin des Institut Français, bei der Vorstellung des Herbst/Winter-Programms, „aber Bildung ist dafür genauso wichtig“. Deshalb haben die Beteiligten im Januar einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ein gemeinsamer Veranstaltungsflyer soll das Angebot übersichtlicher präsentieren. „Es ist aber gut möglich, dass es bei den jeweiligen Organisatoren noch weitere geben wird, die sich mit der deutsch-französischen Geschichte auseinandersetzen“, so Hermann Wiegand, Vorsitzender des Altertumsvereins.

Zum Auftakt des neuen Programms am Donnerstag, 19. September, um 19 Uhr wird Andreas Krock im Museum Zeughaus unter dem Titel „Paris – Mannheim. Eine Liebe um 1900“ einen Vortrag über den Einfluss der französischen Hauptstadt und der Weltausstellung auf die aufstrebende Wirtschaftsmetropole Mannheim halten.

Ins 17. und 18. Jahrhundert entführt ein Vortrag über das am französischen Hof kultivierte „galante Benehmen“, das sich als Inbegriff der Vornehmheit in ganz Europa ausbreitete. Wie das Konzept in Deutschland aufgenommen wurde und welche Auswirkungen es haben konnte, erläutert Helga Meise aus Reims, Gastprofessorin am Historischen Institut der Uni Mannheim, am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr im Institut Français.

Eintritt immer frei

Der musikalisch-literarische Abend „Du hast in Frankreich noch nicht geküsst?“ am Freitag, 25. Oktober, 18.30 Uhr, ebenfalls dort ist eine von drei Veranstaltungen, die sich mit dem Leben der Menschen in Kriegszeiten beschäftigen. Horst Pulkowski wird aus dem Briefwechsel zwischen einer jungen Mutter und ihrem Ehemann während des deutsch-französischen Kriegs 1870/71 vortragen. Am 6. November wird um 18 Uhr im Marchivum ein Buch vorgestellt, das sich mit dem Schicksal der Vogesendeportierten am Ende des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzt. Wie es dazu kommen konnte, dass die Pariser Friedenskonferenz nicht den ersehnten europäischen Frieden brachte, erläutert Michael Braun am 12. Dezember um 19.30 Uhr im Domhof Ladenburg.

„Wir möchten die deutsch-französische Geschichte nahebringen, ohne zu übersättigen“, so Wiegand: „Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Menschen nationalistisch denken und Abgrenzung fordern, ist es wichtig, für Offenheit und gegenseitiges Interesse zu werben.“ Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Das Programm gibt es online.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019