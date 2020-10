„Zonenkinder“, ihr Porträt einer jungen ostdeutschen Generation, hat sie schlagartig bekannt gemacht: Jana Hensel, geboren 1976 in Leipzig. Nun kommt sie am Dienstag, 6. Oktober, um 18 Uhr ins Marchivum. Seit 2002 beleuchtet die Autorin und Journalistin regelmäßig die Befindlichkeiten der Deutschen aus den neuen Bundesländern. Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung haben die Initiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler sowie der Freundeskreis Marchivum sie eingeladen. Sie liest aus ihrem Buch „Wie alles anders bleibt – Geschichten aus Ostdeutschland“. Der Eintritt ist frei. Wegen der Corona-Pandemie wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 0621/293-7027 oder per E-Mail an: marchivum@mannheim.de. Zudem wird die Veranstaltung live auf der Seite www.marchivum.de im Internet übertragen. pwr

