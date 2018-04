Geschichten und Hits über Musikgrößen unserer Zeit

Anzeige

Während der SWR1-Hitparade erzählt Moderator Günter Schneidewind von seinen Begegnungen mit den Musikgrößen unserer Zeit. Zusammen mit Sascha Bendiks (Gesang und Akkordeon) und Simon Höneß (Klavier) kommt er auf seiner Tour „In Teufels Küche“, wie das neue Programm heißt. Für das besondere Kabarett mit Hits am Sonntag, 29. April, um 19 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. has (Bild: Capitol)