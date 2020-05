Geschichts-Rallye für Kinder

Zu einer Tour „Auf den Spuren mutiger MannheimerInnen“ lädt das Marchivum in den Pfingstferien Zehn- bis 14-Jährige ein. Da derartige Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie derzeit nur virtuell stattfinden können, hat das Marchivum die Aktion als GPS-Rallye geplant – so kann sich jeder den Zeitpunkt aussuchen, wann er starten will. Ausgestattet mit Smartphone begeben sich die Teilnehmer auf die Suche nach mutigen Mannheimern. Vorab müssen die Rätsel für die Koordinaten der einzelnen Stationen gelöst werden. Sie lotsen die Teilnehmer zu den Stadtpunkte-Tafeln, die weitere Informationen vermitteln. Am Ende der Suche ergibt sich ein Lösungswort. Die GPS-Rallye ist kostenlos und kann auf der Internetseite www.marchivum.de/de/stadtgeschichte/app-spiele heruntergeladen werden. Alle richtigen Einsendungen werden mit einer Überraschung belohnt. Das Lösungswort muss bis 15. Juni gesendet werden an: ina.stenger@mannheim.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020