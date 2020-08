„Geschieht nichts, geht alles kaputt“

Dutzende von Lagerfeuern, die bei der Trockenheit die Auwälder bedrohen, dröhnende Musik und jede Menge Müll: Nicht nur am Wochenende haben feiernde Mannheimer die idyllischen Buchten mitten im Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen zur Partymeile erkoren. Der Rheinauer Jagdpächter Heinrich Koch spricht von „mehreren hundert Leuten“, die sich in den Abendstunden an den Kiesbänken und im Auwald

...