Geschlagen, gebissen, beleidigt - Attacken auf Mannheimer Polizisten am Sonntag

Mannheim.Am Sonntag sind in Mannheim in zwei Fällen Polizeibeamte angegriffen und verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, war eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Rheingoldstraße zu einer Unfallaufnahme gerufen worden. Vor Ort mussten die Beamten einen 19-Jährigen davon abhalten, einen Rettungswagen zu betreten, in dem seine Mutter nach einem E-Scooter-Unfall notärztlich behandelt wurde. Der junge Mann reagiete aggressiv und schlug unvermittelt einem der beiden Polizisten mit der Faust ins Gesicht.

Gemeinsam mit seinem Kollegen, gelang es dem Beamten, den 19-Jährigen zu überwaltigen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu bringen. Dort wurden alle drei Beteiligten von Rettungssanitätern medizinisch versorgt. Die Polizisten zogen sich bei dem Vorfall Prellungen und eine Platzwunde zu, der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von rund 1,7 Promille.

61-Jährige wehrt sich heftig

Am Sonntagabend attackierte eine 61-jährige Frau im Stadtteil Rheinau zwei Polizisten und biss einem von diesem in den Arm. Gegen 23.30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung die 61-Jährige in Gewahrsam nehmen, da sie zuvor einen 63-jährigen Mann in dessen Anwesen in der Pigagestraße bedroht hatte. Die Frau wehrte sich heftig gegen ihre Ingewahrsamnahme, versuchte die Beamten wegzustoßen und biss zu, bevor sie überwältigt werden konnte.

Auf dem Weg zum Revier beleidigte die Frau die Polizisten und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.