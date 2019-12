Geschleuste Afghanen auf Ladefläche

Drei jugendliche Afghanen hat die Polizei auf der Ladefläche eines Lastwagens entdeckt. Nach ersten Ermittlungen sollen sie auf diese Weise illegal nach Deutschland geschleust worden sein. Entdeckt wurden die drei Männer am Samstag auf dem Firmengelände einer Spedition in Friedrichsfeld. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Demnach informierte ein Disponent der Firma die Polizei am Samstag gegen 10.45 Uhr darüber, dass ein Fahrer Klopfgeräusche aus seinem Auflieger gehört hatte. Im Beisein der Polizisten öffnete der Fahrer den bis dahin regulär versiegelten Frachtraum – und darin befanden sich zwei 18-Jährige und ein 15-Jähriger aus Afghanistan. Sie waren notdürftig mit Decken und Lebensmitteln ausgestattet. Nach einer ersten notärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass keine ärztliche Behandlung erforderlich ist. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Ermittler der Bundespolizei haben die Spurensicherung übernommen und die Beteiligten vernommen.

Über Serbien nach Friedrichsfeld

Schleuser sollen die drei Afghanen zunächst nach Serbien gebracht haben, wo sie auf die Ladefläche des Lastwagens aufstiegen. Nach übereinstimmenden Aussagen wusste der Fahrer nichts über seine zusätzliche Ladung. Bei Pausen stellte er auch keine Beschädigungen an seinem Auflieger fest, die darauf hätten schließen lassen, dass jemand heimlich in den Auflieger eingestiegen ist. Das Klopfen bemerkte der Fahrer erst in Friedrichsfeld, als der Auflieger von der Zugmaschine abgekoppelt werden sollte. Gegen den Mann besteht kein Tatverdacht. Die drei Afghanen äußerten ein Schutzersuchen. Als die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden sie der Landeserstaufnahmeeinrichtung Karlsruhe sowie einem Kinderheim überstellt. pol/lok

