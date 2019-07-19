Vogelstang
Geschwister-Scholl-Gymnasium
A-M: Carolin Abkai, Nils Albert, Marc Batkai, Melanie Bauer, Simone Boch, Luca Borzellino, Lisa Butakov, Sara Nur Cetin, Frederik Diekmann, Laura Dimitri, Hevidar Dogan, Nadija Duratovic, Larissa Ellerich, Vanessa Fass, Cedric Feddeck, Roman Felde, Lennart Fiebig, Felix Friede, Stefanie Ganz, Benedikt Geier, Alina Gladki, Viktoria Gogolok, Jonas Held, Lea Hillringhaus, Janine Hinz, Yannick Hugo, Pitt Junker, Dominik Kalkbrenner, Max Kaltner, Marcel Kaspar, Ben Koppelmann, Thomas Kukla, Merima Kurbardovic, Nils Lang, Marc Léclair, Eileen Leicht, Fabio Moschopoulos, Constantinos Mpilanakis.
N-Z: Edgar Noel, Katharina Nowak, Benedikt Packert, Evangelia Papathanasiou, Jana Pellkofer, Jan Piechatzek, Linus Quevedo Pütter, Paul-Luca Rachowiak, Florian Rademann, Sarah Ruth, Thalia Sairakis, Rebecca Sautter, Oliver Schendel, Zoe Schwarmann, Tim Sprinz, Tobias Stein, Simon Strobel, Mert Tiryaki, David Khang Vu, Tina Weber, Evelyn Weissgerber, Philipp Wolf, Maximilian von Wysiecki, Maria Yemane, Dennis Zifcak, Ramina Zimmermann.