Geselligkeit mit Büfett im Vordergrund

Nichts offizielles, keine Ehrungen, keine Reden, keine Rückblicke und keine Ausblicke: Beim Sommerfest des Forums der Religionen stand die Geselligkeit in der Gemeinschaft im Vordergrund. Etwa 30 Vertreter der abrahamitischen Religionen trafen sich im Garten der Citykirche Konkordien zum Fest. Und die Gastgeberin und Pfarrerin der Citykirche, Ilka Sobottke, bewies sich als multikulturelle Grillmeisterin, die zusammen mit den fleißigen Helfern und Köchen aus den weiteren christlichen, islamischen und jüdischen Gemeinden ein kulinarisches Sommerbüfett der Kulturen kredenzte.

„Der Austausch der Religionen steht hier im Vordergrund“, erklärte Sobottke beim Wenden der Lammkoteletts und Hähnchenspieße. Das ist auch das Ziel des Forums der Religionen, das Kennenlernen und der Austausch seien gerade in den schwierigen Zeiten von aktuell wieder vermehrt aufkommender Intoleranz und den Auswirkungen der Corona-Pandemie wichtiger denn je.

Und so stand auch die Pandemie im Mittelpunkt der Gespräche an den Tischen, jeder religiöse Vertreter konnte aus Erfahrung berichten, wie die jeweilige Gemeinde die derzeit geltenden Vorgaben umsetzt: „Der Glaube wird gerade in der Corona-Zeit besonders wichtig“, wie Kemal Hodi˙u, Vertreter der bosnisch-muslimischen Gemeinde, im Zeitungsgespräch erklärte.

Oberbürgermeister zu Gast

Auch Oberbürgermeister Peter Kurz erwies den Festgästen seine Aufwartung. „Es ist wichtig, hier dabei zu sein“, betonte Mohammad Yousaf von der pakistanischen Gemeinde. Dem stimmte Amnon Seelig von der jüdischen Gemeinde zu: „Wir sitzen hier alle an einem Tisch.“ Auch Mikail Kibar vom Yavuz-Sultan-Selim-Moscheeverein freute sich über die Gemeinsamkeiten: „Es ist schön, wenn sich Christen, Juden und Muslime austauschen und voneinander lernen können.“ Stadtdekan Ralph Hartmann verwies auf Abraham als gemeinsamen Stammvater und den daraus resultierenden gemeinsamen Auftrag: „Sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.07.2020