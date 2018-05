Gesellschaftliche Vielfalt in der Politik

Anzeige

Wie geht die Lokalpolitik mit Vielfalt und Migration um? Dieser Frage ist die Wissenschaftlerin Maria Schiller nachgegangen und stellt ihre Erkenntnisse am Dienstag, 5. Juni, um 19 Uhr im Stadthaus N1 bei der Sitzung des Migrationsbeirates vor. Schiller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Sie untersuchte bei ihrem Projekt das Verhältnis von Bürgern zur Stadtverwaltung und wie Bürger mit Migrationshintergrund in lokale Netzwerke eingebunden sind. Dabei nahm sie an Sitzungen des Mannheimer Migrationsbeirates teil und führte Interviews. ham