Gesine Schwan spricht an der VHS über Integration

Anzeige

Ein anderes Thema wird die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan (Bild) diskutieren. Die 75-Jährige kandidierte zwei Mal als Bundespräsidentin, verlor allerdings. Am Mittwoch, 17. Oktober, kommt sie nach Mannheim und plädiert in ihrem Vortrag für eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Eine entscheidende Rolle weist Schwan bei Zuflucht und Integration den Kommunen zu. Diese müssten dafür aber auch mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausgestattet werden, sagt sie. Nach dem Vortrag geht’s in die Diskussion.

Ein weiterer großer Themenblock in dem neuen Semester handelt von Antisemitismus. „Aktuellen Zahlen zufolge sind 20 bis 25 Prozent der Deutschen antisemitisch“, sagt Sabine Gromball. „Doch wie antisemitisch ist Deutschland wirklich?“ – dieser Frage will die VHS nachgehen. Mit der Ausstellung „Man hat sich hierzulande daran gewöhnt“ vom 7. November bis 20. Dezember im Foyer startet die Abendakademie ins Thema. Weiter wird es Vorträge und auch ein Argumentationstraining in Seminarform gegen rassistische Hetze geben. ena

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018