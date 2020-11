Gespräch mit Verkehrsminister

Um Mobilität in Baden-Württemberg geht es bei einer „digitalen Matinee“ am Sonntag, 8. November, 11 Uhr. Die Mannheimer Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Zimmer lädt dazu gemeinsam mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann ein. Mit der Materie habe er sich schon lange vor seiner Zeit als Minister beschäftigt, so Zimmer: Er beschreibe in den zwölf Kapiteln seines neuen Buches „Und alles bleibt anders – Meine kleine Geschichte der Mobilität“ seinen persönlichen Werdegang mit Exkursen zu Auto, Bahn, Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen. „Auch politische Skandale wie das Mautdebakel, den Disput zum Tempolimit und die Misere der Abgasmanipulation finden ausführlich Platz“, so Zimmer. Anmeldung für die Matinee bis 5. November per E-Mail an elke.zimmer@gruene.landtag-bw.de, Einwahldaten werden zugeschickt. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020