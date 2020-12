Gespräche in schwierigen Zeiten

Der Mannheimer Seniorenrat richtet in Kooperation mit dem Quartiermanagement ein Plaudertelefon ein. „Auch ohne Lockdown ist die Winterzeit für ältere Menschen schon schwierig. Die hellen Stunden am Tage sind kurz, Dunkelheit überwiegt, und diese Situation verstärkt vielfach das Gefühl der Einsamkeit“, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenrats.

Mit dem Plaudertelefon soll besonders älteren Menschen ein Gespräch angeboten werden, um für geistige Abwechslung zu sorgen, quälende Gedanken zu beseitigen und Antworten auf viele offene Fragen zu finden. Das Gesprächsangebot gilt ab Montag, 21. Dezember. Anrufe sind dann täglich von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0621/293 95 16 möglich. Das Angebot ist „zunächst bis zum 13. Januar“ befristet. „Ermöglicht hat uns den Service für die Mitbürgerinnen und Mitbürger das Quartiermanagement mit Tobias Vahlpahl“, erklärt der Seniorenrat. Vahlpahl ist Koordinator für Quartiermanagement im Rathaus. „Wir sind dankbar und glücklich, dass er täglich in der obengenannten Zeit die technischen Voraussetzungen dafür schafft“, heißt es in der Pressemitteilung des Seniorenrats weiter. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020