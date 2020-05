Gespräche zu Chancen der Krise

In der Reihe „Krisengespräche“ der Abendakademie trifft Bereichsleiter Adrian Tavaszi Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Abendakademie, um mit ihnen über ihre Eindrücke und Erfahrungen in der gegenwärtigen Corona-Krise zu reden. Dabei stehen vor allem die Chancen, die sie in dieser schwierigen Zeit sehen, im Mittelpunkt der Interviews, die kostenlos über die Website abendakademie-mannheim.de oder dem Youtube-Kanal abgerufen werden können. Neben den „Krisengesprächen“ bietet die Abendakademie weitere kostenlose Online-Vorträge an, darunter einen über die „Zerstörung der Demokratie in Brasilien unter Jair Bolsonaro“ am 27. Mai oder am 25. Juni zur Frage, wer die Macht im digitalen Raum hat. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020