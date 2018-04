Gespräche zur neuen Leitstelle „auf einem guten Weg“

Anzeige

Sie sollte als Neubau in Heidelberg entstehen – wogegen Mannheim Einspruch erhob. Strobl gab nach langen Verhandlungen der beiden Städte und des Landkreises vor einem Jahr grünes Licht, dass dieser große Rettungsdienstbereich wieder getrennt und Mannheim eigenständig wird – mit eigener Leitstelle.

Allerdings ziehen sich seither die Verhandlungen über vertragliche Details wie die Aufteilung der Kosten hin. Strobl bekräftigte nun gegenüber Weirauch, dass die neue Leitstelle für Mannheim dort angesiedelt werden soll, wo bisher schon die Feuerwehrleitstelle sitzt – in der neuen Hauptfeuerwache in Neckarau. Dort müsse dass Personal der Feuerwehr wie auch des Kreisverbands des Roten Kreuzes sitzen, ausgebildet für feuerwehrtechnische und rettungsdienstliche Aufgaben. Nötig sei eine „organisatorische und technische Ertüchtigung“, technische Systeme und IT-Strukturen müssten angepasst werden. Zudem sei die Art der gemeinsamen Trägerschaft und die Kostenaufteilung zu regeln, so der Minister zum Abgeordneten.

Insbesondere darüber laufen derzeit die Gespräche, ergänzte Specht: „Wir sind auf einem guten Weg“, so der Erste Bürgermeister. Es gehe darum, eine „gemeinschaftliche Lösung“ zu finden: „Wir koppeln uns ja nicht einfach ab, sondern wollen uns weiter gegenseitig helfen“, so Specht. „Die räumlichen Voraussetzungen haben wir mit dem Neubau der Hauptfeuerwache ohnehin geschaffen“, sagte er.

Lange Ausfallzeiten

An den nötigen Computerprogrammen und -umstellungen werde nun gearbeitet. „Ich habe den klaren Auftrag an die Feuerwehr erteilt, alles in die Wege zu leiten, damit wir Anfang nächsten Jahres loslegen können“, betonte Specht. Weirauch indes bleibt skeptisch „Die Einigung über einen eigenständigen Rettungsdienstbereich mit eigener Rettungsleitstelle bringt uns wenig, wenn die Landesregierung mittelfristig wieder andere Pläne hat“, so der SPD-Abgeordnete zu der von Strobl geplanten Überarbeitung der landesweiten Leitstellenstruktur: „Hier muss Mannheim höllisch aufpassen und am Ende nicht mit leeren Händen dasteht“, rät er. Weirauch wollte von Strobl zudem wissen, ob die Beteiligung der Kommunen in den Bereichsausschüssen, die etwa über Wachenstandorte und Einsatzkonzeptionen entscheiden, verbessert werden kann. Dass Strobl dies nicht plant, findet Weirauch „enttäuschend“. Eine gute Nachricht sei immerhin, dass die Stadt ab 2019 wenigstens wieder die Rechtsaufsicht über den Mannheimer Rettungsdienst bekommt. Die liegt bisher beim Rhein-Neckar-Kreis.

Der hat jetzt erstmals nach langer Zeit durchgegriffen und „Ausfallzeiten“ angemahnt. So blieben in 2017 Rettungswagen, die im Dienst sein sollten, bei 140 Schichten stehen, weil Personal etwa durch Krankheit oder wegen Kündigungen fehlte – vor allem im Bereich Mannheim/Weinheim/Hockenheim. In diesem Jahr fielen bereits 78 Schichten aus. Da Rettungswagen üblicherweise zu 90 Prozent ausgelastet sind, bedeutet das, dass sie für 2,5 bis 3,5 Prozent aller eigentlich nötigen Einsätze nicht oder verspätet ausrückten. Dafür kann Bußgeld erhoben werden – bis zu 5000 Euro je Einzelfall. Im Landkreis Bergstraße wurden solche Verstöße gegen die Betriebspflicht bereits geahndet, in Baden-Württemberg bisher nicht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018