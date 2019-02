Gestaltungsbeirat jetzt ohne Mannheimer

Immer wieder gefordert, 2016 bereits beschlossen und nun umgesetzt: Die Expertenjury in Sachen Architektur, der Mannheimer Gestaltungsbeirat, besteht nurmehr aus auswärtigen Fachleuten. Die 41. Sitzung Mitte Februar war die erste in neuer Besetzung.

Der Gestaltungsbeirat wurde 2010 von der Stadt eingerichtet. Namhafte Architekten beraten seither die Verantwortlichen in Fragen der Stadtgestaltung. Vorsitzender ist seit 2016 der Stuttgarter Architekt Jörg Aldinger. Zum Gremium gehören aktuell Peter Cheret und Carola Wiese aus Darmstadt. Neu sind Ina Laux und Axel Lohrer, beide aus München, sie rückten für Anett-Maud Joppien und Bernhard Wondra nach, die im September 2018 ausgeschieden sind.

„Die Architekten Ina Laux und Axel Lohrer werden die Kompetenzen des Gestaltungsbeirats insbesondere im Hinblick auf städtebauliche und landschaftsarchitektonische Aspekte bereichern“, sagt Baubürgermeister Lothar Quast zur Neubesetzung. Axel Lohrer ist Landschaftsarchitekt und Stadtplaner mit Lehraufträgen in München und Nürtingen sowie als Fachpreisrichter tätig – zum Beispiel bei Wettbewerben der Stadt Mannheim (Grünzug Nordost). Seine realisierten Projekte liegen beispielsweise in der landschaftlichen Gestaltung von Parkanlagen aber auch im Konversionsbereich. Durch den Beisitz in anderen Gestaltungsbeiräten komme seine Erfahrung in Bezug auf Stadt und Landschaft sowie sein hoher gestalterischer Anspruch zum Einsatz, heißt es aus dem Rathaus.

Große Erfahrung

Ina Laux ist Architektin und Stadtplanerin aus München mit großer stadtplanerischer Erfahrung sowie erfolgreicher Lehrtätigkeit. Sie war als Fachpreisrichterin tätig, in Mannheim beim Projekt der Theodor-Heuss-Schule, sowie im Gestaltungsbeirat mehrerer Projekte in München. „Die Projekte ihres Büros zeichnen sich durch hohes Qualitätsbewusstsein und einer gezielten Symbiose von Hoch- und Städtebau aus“, so der Stadtsprecher.

Die Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist, laut Satzung, die Förderung und Sicherung städtebaulicher und architektonischer Qualität. „Wir wollen für intelligenten Städtebau und nachhaltige Architektur werben, überzeugen und hoffentlich auch begeistern“, so Jörg Aldinger bei Amtsantritt in einem „MM“-Interview. Verdichtung und Lebensqualität in ein Gleichgewicht zu bringen, das sei eine wesentliche Aufgabe, um Stadt langfristig lebenswert zu gestalten.

„Wir blicken dabei auf spannende Diskussionen, Beiträge und Kritiken von sehr hoher Qualität und einem überaus großen Engagement bei der Gestaltung unseres Stadtbildes zurück und danken dafür herzlichst“, so Lothar Quast bezogen auf die letzten vier Jahre Ringen um gute Architektur.

Die öffentlichen Sitzungen beginnen stets um 13 Uhr im Friedrich-Walter-Saal des Marchivum, Archivplatz 1. (BILDer: Stadt Mannheim)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019