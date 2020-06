Gestern Waffen, heute Kultur

Eifrige Rätsler haben in der Folge 171 von „Erkennen Sie Mannheim?“ sofort gesehen: Unser Foto zeigt den Toulonplatz, die Rheintorkaserne – und das Zeughaus. Erinnerungen und ihr Wissen zu diesem lange militärisch geprägten Quadrate-Eck sendeten die Leser uns zu.

Reinhard Siegel weiß zur ehemaligen Rheintorkaserne, dass sie „um circa 1900 abgerissen und durch einen Neubau für die Kurfürst-Friedrich-Schule ersetzt“ wurde. Siegels Erinnerung birgt zudem Amüsantes: „In dieser Schule gab es um 1965 einen Pädagogen, der sich folgendermaßen vorgestellt hat: ,Mein Name ist Gropp, und so bin ich auch‘.“ Eine herausragende pädagogische Leistung, bewertet Siegel das heute augenzwinkernd. Heute heißt diese Schule Friedrich-List-Schule.

„Auf dem Foto erkenne ich den Toulonplatz, links das Zeughaus!“, schreibt Liane Siebeck. Sie ist Jahrgang 1944 und in E 7,24 aufgewachsen. Ihre Kindheitserinnerung an diesen Ort: „Als St. Martin, hoch zu Ross, über den Toulonplatz galoppierte“ – zumal sie am 5. Dezember Geburtstag habe, schreibt sie.

„Zeug“ wurde gelagert

Manfred Hexamer weiß zudem zur ehemaligen Militärkaserne im Hintergrund: „Im Zeughaus wurden Waffen, Munition und andere Sachen (Zeug) für die Soldaten gelagert. So ist auch der Name für dieses imposante Gebäude entstanden.“ Er sei ganz in der Nähe davon in H 4 aufgewachsen und ging Anfang der 1950er Jahre in K 5 zur Schule. „In der 3. und 4. Klasse hatte ich Herrn Lehmann als Lehrer“, erzählt er. Lehmann habe den Schülern die Geschichte von Mannheim nähergebracht, „manchmal direkt vor Ort“. „Ich mochte dies total gerne, viel lieber als die Heimatkunde staubtrocken aus dem Buch zu lernen.“ Der Lehrer sei oft mit der Klasse „im schon damals so genannten Reiss-Museum im Zeughaus“ gewesen. Auch Ritterrüstungen hätten irgendwo in dem großen Gebäude gestanden – „und das interessierte uns Jugendliche natürlich ganz besonders“, so Hexamer.

Dazu schreibt auch Klaus Hinkel aus Schwetzingen: „Das Zeughaus mit seinen geschichtlichen Ausstellungen war Besuchspflichtprogramm für alle Mannheimer Schulen.“ Er erinnere sich an zwei Besuche diese historischen Gebäudes: „Lebensalterbedingt“ war damals sein Interesse an „angestaubten Exponaten von begrenztem Umfang“ gewesen – „aber Hauptsache keine Schule,“ lässt er sein jüngeres Ich sprechen.

Dass es sich um das Zeughaus handelte, war auch Ursula Müller aus der Neckarstadt-West sofort klar. „Allerdings: Wen das Denkmal auf dem Platz darstellte, war mir unbekannt“, berichtet sie. Also war recherchieren im Internet angesagt. Hier fand sie heraus, um wen es sich handelte, nämlich um Generalfeldmarschall von Moltke. „Juhu – das wollte ich ja wissen“ schreibt Müller. Und schreibt im nächsten Absatz, es habe wieder viel Spaß gemacht zu rätseln. Von Moltke hat auch Manfred Steigner aus Heddesheim im Fokus – und fügt an die Mail an die Redaktion das Bild einer alten Postkarte bei, auf der beide Gebäude, insbesondere aber das Moltke-Denkmal, schön zu sehen sind. „Die Postkarte wurde im Jahr 1903 abgestempelt und nach Karlsruhe verschickt“, schreibt er dazu. Der Blick auf die Rheintorkaserne erinnert Paul Braun aus der Gartenstadt zudem an Folgendes: „Mein Großvater Adam H., geboren 1888 könnte da eventuell noch seine Ausbildung erhalten haben.“1905/07 wurde dann an gleicher Stelle die Friedrichschule als Volks- und Gewerbeschule aufgebaut, erinnert sich Braun weiter. Er war dort von 1955 bis 1958 in der Schule – als doch tatsächlich der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl „in unserer Klasse „mal einen Vortrag ghalte hot, des wärr ich nie vergesse“, kommentiert der Gartenstädter.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.06.2020