Gestohlenes Gemälde zu schwer

Ein Unbekannter hat ein wertvolles Gemälde in einer Galerie gestohlen – und kurz darauf auf dem Bürgersteig zurückgelassen. Offenbar war ihm das Gemälde mit einem Wert von mehreren Tausend Euro dann doch zu groß und sperrig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann habe sich am Mittwochabend Zugang zur Galerie in Q 1 verschafft und das Werk entwendet. Nachdem er es auf dem Gehweg zurückgelassen hatte, flüchtete er. Ein Zeuge beschrieb den Mann als etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, er soll dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0621/125 80 entgegen. pol/dls

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019