„Gestohlenes“ Polizeiauto in Mannheim - Video sorgt für Wirbel

Ein Video über einen angeblich gestohlenen Streifenwagen in Mannheim hat in den sozialen Netzwerken für Verwirrung gesorgt. Das Facebook-Video hat den etwas sperrigen Titel „Polizeiauto wird geklaut in Mannheim“. Darin sieht man einen in der Innenstadt mit Blaulicht fahrenden Streifenwagen, dem zwei Beamte hinterherrennen.

Auf den ersten Blick scheint das Video den Diebstahl des

...