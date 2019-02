Gestohlenes Rad mit GPS geortet

Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls oder des Handels mit gestohlenen Fahrrädern hat die Polizei Ermittlungen gegen einen 48-Jährigen aufgenommen. Wie das Mannheimer Präsidium gestern berichtete, brachte ein 28-Jähriger, dem zwei Räder gestohlen worden waren, am vergangenen Samstag die Untersuchungen ins Rollen. Der Geschädigte hatte tags zuvor den Diebstahl bemerkt, der möglicherweise schon länger zurückliegt.

Die zwei E-Klappräder waren zwischen Weihnachten 2018 und dem vergangenen Freitag aus einem Anwesen in der Neckarstadt verschwunden. Die Unbekannten hatten die Verriegelung eines Kellerverschlags des Hauses in der Dammstraße aufgebrochen und die Räder im Wert von über 2000 Euro mitgenommen. In einem davon war ein GPS-Sender verbaut, über den der 28-Jährige sein Fahrrad orten konnte. Zwischenzeitlich lokalisierte er es mehrfach im Bereich der Straße „Am Brunnengarten“, konnte dort jedoch keinen Verdächtigen entdecken.

In der Dudenstraße erwischt

Anders am Samstag gegen 8.15 Uhr: Wieder ortete der Geschädigte das Rad, dieses Mal in der Dudenstraße (Wohlgelegen). Dort stieß er auf einen Kastenwagen mit kroatischem Kennzeichen, daneben der Verdächtige mit beiden Rädern. Der 28-Jährige hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 48-Jährige gab an, die Räder soeben auf dem Flohmarkt erworben zu haben, eine Quittung konnte er nicht vorweisen. bhr/pol

