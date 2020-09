Gestrandet in Mannheim – wegen Corona

„Am 8. März war die Welt noch in Ordnung“, erinnert sich Carmen Rosas Zúñiga de Ramos. Die Peruanerin war damals nach Deutschland gekommen, um ihre Tochter Alejandra zu besuchen. Die 34 Jahre alte Betriebswirtin aus Mannheim und ihr Mann standen kurz vor der Geburt ihres Sohnes Felipe. Doch mit der Ausbreitung des Coronavirus geriet der Besuch zu einem monatelangen Zwangsurlaub. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte die Infektionskrankheit zur Pandemie, und aus Mannheimer Perspektive stellte sich die Situation in Peru immer bedrohlicher dar. Grenzen wurden geschlossen, der Vater von Alejandra Ramos konnte nicht wie geplant seiner Frau nach Deutschland folgen.

„Im Oktober werde ich wieder in mein Heimatland reisen“, erzählt die 60 Jahre alte Großmutter und seufzt. Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem Flächenstaat der Erde so viele Menschen an Covid-19 wie in Peru. Nach Angaben der Johns-Hopkins-University in Baltimore zu Beginn dieser Woche, haben sich in Peru bisher fast 769 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 31 000 Patienten starben demnach daran. „Allein in unserer Heimatstadt Arequipa werden täglich bis zu 1500 Infektionen registriert“, sagt Carmen Rosas Zúñiga de Ramos. Dabei gebe es gerade einmal 16 Intensivbetten in den Kliniken, wie sie mit sorgenvollem Blick hinzufügt.

Weil ihr Reisevisum nicht mehr verlängert wird, muss sie nun mit einem „humanitären Flug“ nach Lima reisen. „Solche Flüge sind eigentlich keine Option“, sagt ihre Tochter Alejandra. Doch in Zeiten, in denen unter anderem Flughäfen in Südamerika teilweise geschlossen sind, gebe es keine andere Möglichkeit. Die beengten Verhältnisse auf der Reise erhöhen das Risiko für die Gesundheit, ist Alejandra überzeugt. „Das wollte ich meiner Mutter bisher nicht zumuten.“ Daher habe sie die 60-Jährige überredet, vorerst zu bleiben.

Nun aber ruft Peru. „Für mich ist es keine Frage, dass ich ausreise. Schließlich möchte ich meine Familie in Deutschland auch in Zukunft ohne Probleme besuchen können“, sagt die frischgebackene Oma. Zudem vermisse sie ihren Ehemann. Telefonate spendeten nur bedingt Trost. Der 62 Jahre alte Mann setze selbst kaum einen Fuß vor die Tür, da er unter einer Herzkrankheit leide und bei einer Infektion besonders gefährdet sei. Auf der anderen Seite habe sie Angst vor der beschwerlichen Reise, die mit der Landung in der Hauptstadt Lima längst nicht beendet sei. Von dort aus bis in die Heimatstadt Arequipa müsse sie noch etwa 1000 Kilometer mit Bussen und Bahn zurücklegen. Dass sich auf dieser Reise ein Mindestabstand zu anderen Fahrgästen einhalten lässt, sei zweifelhaft. „Ich fürchte, meinen Mann anzustecken“, fügt die Peruanerin hinzu. „Ich liebe mein Land. Aber im Vergleich dazu laufen in Deutschland viele Dinge vorbildlich. Vor allem, was das Gesundheitssystem und die soziale Absicherung angeht, ist der Unterschied groß“, sagt die Frau, die als Angestellte einer Bank Geschäftskunden betreute. So gebe es in dem armen Andenstaat nicht einmal eine ausreichende Anzahl von Schutzmasken für das medizinische Personal.

Und Mannheim? Hat die kurzzeitige Wahlheimat Eindruck bei der früheren Bankangestellten hinterlassen? „Durchaus, ja. Wenn immer ich jemanden auf der Straße nach einer Auskunft gefragt habe, aber auch in Geschäften und Parks, waren die Menschen stets hilfsbereit und freundlich“, sagt sie und lächelt. Nicht nur Tochter Alejandra, sondern auch der 24 Jahre alte Sohn Eduardo leben in der Stadt. Der junge Mann studiert Medizin und fühlt sich in Mannheim heimisch.

Ausgerechnet der erzwungene Aufenthalt habe dazu geführt, dass die Familienmitglieder einen Alltag miteinander teilten, den es früher in der Heimat so nicht gegeben habe. „Als die Kinder klein waren, musste ich mich ständig um die Arbeit kümmern.“ Das sei in Peru normal, wenn man seinen Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen wolle, sagt die Südamerikanerin. Daher hätten ihre Kinder die renommierte Deutsche Schule in Arequipa besucht. Dass die Mutter mit zwei ihrer Kinder in Mannheim, ihrem Enkelkind und dem Schwiegersohn so viel Zeit verbracht hat, sei daher ein Geschenk gewesen. Davon werde sie auch noch zehren, wenn sie längst wieder daheim angekommen sei.

„Erstaunlich finde ich es aber, dass manche Leute in Deutschland gegen die staatlichen Regeln protestieren, weil sie sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen“, sagt Carmen Rosas Zúñiga de Ramos. An den Folgen einer Covid-19-Krankheit zu sterben sei in ihrem Heimatland keine abstrakte Möglichkeit, sondern bitterer Alltag.

