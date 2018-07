Gesucht: ein Mädchen für alles

Anzeige

„Das gibt’s doch nicht.“ Helena P. ist verärgert. Sie ich verärgert über ein Ritual, an dem sie schon seit gut vier Jahrzehnten unfreiwillig teilnimmt. Die 71-Jährige schnaubt, schüttelt den Kopf und zeigt auf eine getrocknete Urinlache vor der Eingangstür. „Immer pinkeln sie in diese Ecke“, sagt sie. Die gebürtige Mannheimerin, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wohnt seit Ende der 70er Jahre in den Quadraten. Ein Montagmorgen nach dem anderen läuft sie aus dem vierten Stock vor die Haustür und kippt einen Eimer voller Seifenwasser in die „verräterische Urinecke“, wie sie sie gerne bezeichnet. „Das sind die Überbleibsel der jungen Leute, die zu viel getrunken haben“, weiß sie.

Die Entscheidung Am Donnerstag, 19. Juli, ab 18.30 Uhr, versammeln sich Kandidaten und Publikum im Club Chaplin in N 7, 10, um den ersten „Night Mayor“ Mannheims zu bestimmen. Knapp 40 Bewerbungen gingen ein, 17 Kandidaten wurden vom Kuratorium aus Startup Mannheim und EventKultur Rhein-Neckar für eine Abstimmung im Internet ausgewählt. Sie standen bis zum 17. Juli zur Wahl. Die drei höchstplatzierten Kandidaten (Hakan Bozkurt, Claude Schmidt, Albert Gerstmeier) qualifizierten sich direkt für den Wahlabend, sieben weitere wurden vom Kuratorium bestimmt. Die zehn Anwärter stellen sich am Wahlabend mit einem Kurzvortrag erstmals der Öffentlichkeit vor. Die Jury besteht unter anderem aus Abian Hammann (Betreiber „Hagestolz“), Matthias Rauch (Leiter Kulturelle Stadtentwicklung), Felix Grädler (Vorsitzender des Clubverbands Eventkultur Rhein-Neckar e.V.), Hilke Viehöfer-Jürgens (Generalsekretärin AStA Mannheim) und Klaus Eberle (Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung Stadt Mannheim). Jedes Jurymitglied vergibt einen Punkt für einen Kandidaten, das anwesende Publikum vergibt in einer Abstimmung ebenfalls einen. Zusammen mit dem Punkt aus dem Online-Voting ergibt sich so eine mögliche Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Die Stelle wird ab 1. August besetzt, die Amtszeit dauert bis Ende 2019.

Repräsentant der Szene

Die jungen Leute – das ist das Partyvolk, das im Sommer die Straßen zum Wohnzimmer macht. Sie kommen in Taxis, mit dem Rad oder zu Fuß und strömen auf die Straßen, feiern, trinken, lachen – und hinterlassen Spuren. Zum Ärger der Anwohner. „Es ist einfach nicht schön, wenn man sich schon morgens durch Müll und Erbrochenes durchschlängeln muss“, sagt Sina Sohn. Die 28-jährige Mannheimer wohnt seit nun sechs Jahren in der Innenstadt. „Ich gehe ja auch gerne feiern, aber tue es wenigstens gesittet.“

Matthias Rauch, Leiter der Kulturellen Stadtentwicklung, glaubt eine Lösung gefunden zu haben: Als erste deutsche Stadt hat Startup Mannheim gemeinsam mit dem Verband der Clubbetreiber „Eventkultur Rhein-Neckar“ eine Stelle für einen „Night Mayor“, also einen Nachtbürgermeister, ausgeschrieben. 50 Stunden im Monat soll er aufwenden, um zwischen den feiernden Menschen, den Einwohnern der Stadt sowie Vertretern der Politik und Verwaltung zu vermitteln und sie zu vernetzen. Bezahlt wird er mit einem monatlichen Honorar von 1190 Euro brutto, das Geld kommt „zu 100 Prozent aus Mitteln von Startup Mannheim“, so Rauch. Außerdem bekommt er ein Mobiltelefon, Laptop und einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt. Und nicht nur das: Der „Night Mayor“ soll auch die Gastronomie, die Mitarbeiter im Nahverkehr und Kioske vertreten und soll Lösungsvorschläge für Probleme wie Lärm und Müll anregen. Gleichzeitig soll er die Interessen des Partyvolks berücksichtigen und sich etwa für gute nächtliche Verkehrsverbindungen einsetzen.