Gesucht: Frauen mit Regie-Talent

Alle filmbegeisterte junge Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren aus Mannheim und Umgebung haben noch bis zum 9. September Zeit, eigene Filmbeiträge für das Filmfestival „Girls Go Movie“, das am 16. und 17. November im Cinemaxx Mannheim stattfindet, einzureichen. Das Kurzfilmfestival bietet neben Film screenings, Filmtalks und Diskussionen einen Erfahrungsaustausch zur Beruforientierung.

Die Beiträge des Festivals werden von einer „Girlsjury“ bewertet. Hierfür werden ab sofort drei filmbegeisterte Frauen gesucht, die die Sieger küren. Wer am Festival teilnimmt, arbeitet mit Studentinnen und Absolventinnen der Filmakademie Baden-Württemberg zusammen. Die Anmeldung hierfür ist bis zum 31. Juli möglich. Das Filmcoaching-Programm bietet zwei Feriencamps in den Sommerferien an.

Mädchen von zwölf bis 17 Jahren aus Mannheim und der Metropolregion drehen in einer Gruppe einen Kurzfilm. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Das erste Feriencamp findet in der Woche vom 29. Juli bis 2. August statt, das zweite Feriencamp vom 2. bis 6. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, im Jugendkulturzentrum Forum, Neckarpromenade 46, in Mannheim. Teilnahmegebühr 50 Euro. val/lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019