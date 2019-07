„Gesunde Bräune an sich gibt es nicht“

Urlaub am fernen Meeresstrand – darauf müssen manche Mannheimer nicht mehr lange warten. Schließlich beginnen die baden-württembergischen Ferien am kommenden Freitag, 26. Juli. Sommerfreuden lassen sich freilich auch an heimischen Badeseen oder auf „Balkonien“ genießen. Deshalb gehören Sonnenhut und Schutzcreme nicht nur ins Urlaubsgepäck für Reisen in südliche Länder. Im „MM“-Interview spricht Hautfacharzt Jochen Sven Utikal von der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) über Risiken und den richtigen Schutz.

Herr Utikal, auf was sollte man beim Kauf einer Sonnencreme achten?

Jochen Utikal: Entscheidend ist ein möglichst hoher Lichtschutzfaktor – mindestens 30, besser noch 50. Ein Sonnenschutzmittel sollte sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen abwehren. Und Vorsicht bei Sonnencremes mit chemischen Filtern – die können bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen.

Gilt beim Eincremen: Je dicker desto besser?

Utikal: Die grobe Regel lautet: zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Bei einem 1,80 Meter großen normalgewichtigen Menschen bedeutet das für den ganzen Körper in etwa eine Crememenge so groß wie ein Golfball. Nach dem Baden oder Sport muss neu eingecremt werden. Das gilt auch, wenn auf dem Produkt „wasserfest“ steht. Ohne Schwitzen sollte man spätestens nach drei Stunden nachcremen.

Wie viel Zeit sollte zwischen Eincremen und Sonnenbad liegen?

Utikal: Etwa 20 bis 30 Minuten. Im Gegensatz zu Sonnencremes mit chemischen Filtern schützen Produkte mit physikalischen Filtern unmittelbar nach dem Auftreten vor der UV-Strahlung – die haben aber einen „weißelnden“ Effekt.

Und was für andere Vorsorgemaßnahmen empfehlen Sie?

Utikal: Starke Mittagssonne meiden, Schatten aufsuchen, sich mit Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnenbrille schützen.

Stichwort Schatten – reicht der als Sonnenschutz?

Utikal: Nicht immer. Beispielsweise kann die Wasseroberfläche eines Sees die UV-Strahlung reflektieren, so dass man auch im Schatten Sonnenbrand bekommen kann.

Macht es bei Büro-Blässe Sinn, sich vor einer Urlaubsreise im Solarium vorzubräunen?

Utikal: Solarium-Besuche können das Risiko von Hautkrebs erhöhen. Lieber vor Ort ausreichenden Lichtschutz mit Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnenbrille und natürlich Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor betreiben. Das sind Maßnahmen, die sich grundsätzlich empfehlen.

Hindert Schutzcreme unseren Körper daran, das wichtige Sonnenlicht-Vitamin D zu bilden?

Utikal: Nein, Vitamin D wird schon bei kurzen Aufenthalten im Freien ausreichend gebildet. Dafür genügt im Alltag bei Sonnentagen der kurze Weg zum Einkaufen.

Wie verhält es sich mit der gern zitierten „gesunden Bräune“?

Utikal: Gebräunt zu sein, gilt bei uns als Schönheitsideal. Die gesunde Bräune an sich gibt es nicht.

Draußen spielen, herumtollen oder schwimmen – das lieben vor allem Kinder . . .

Utikal: Gerade bei ihnen ist ausreichender Sonnenschutz besonders wichtig. Die Anzahl in der Kindheit erlittener Sonnenbrände geht im späteren Leben mit dem Auftreten des schwarzen Hautkrebses einher. Deshalb sollte vor allem bei Kleinkindern für diese Altersgruppe geeignete Sonnencreme verwendet werden.

Stimmt es, dass die Haut keine UV-Strahlung vergisst, ja diese speichert – geradewegs so als hätte sie ein Gedächtnis?

Utikal: Das stimmt. Über die Jahre sammeln die Zellen der Haut Schäden durch UV-Licht in der Erbinformation an. Sind zu viele Schäden vorhanden, funktioniert die Reparatur der Zellen nicht mehr effektiv – dann kann es zum Krebswachstum kommen.

Wie lassen sich normale Leberflecken von tückischem Hautkrebs unterscheiden?

Utikal: Die ABCDE-Regel liefert Verdachtsmomente, ob eine Veränderung gutartig oder bösartig, also schwarzer Hautkrebs, ist.

Und für was stehen die fünf Buchstaben?

Utikal: A steht für Asymmetrie und damit für Flecken, die nicht rund oder oval geformt sind. Im Sinne von B wie Begrenzung sind gezackte oder unscharfe Ränder gemeint. C bedeutet Colorit: Hat ein Mal eine uneinheitliche Farbgebung, gilt das als auffällig. Verdächtig sind außerdem Hautveränderungen mit einem D für Durchmesser über fünf Millimeter. Und weil nicht nur die Größe, sondern auch die Erhabenheit über dem Hautniveau eine Rolle spielt, gehört das E zur Regel.

Sollten bereits bei einem Verdachtsmoment die Alarmglocken schrillen?

Utikal: Wenn eines der ABCDE-Kriterien erfüllt ist, heißt das nicht gleich schwarzer Hautkrebs. Treffen aber mehrere der genannten Auffälligkeiten zu, sollte unbedingt ein Hautarzt den verdächtigen Fleck mittels Auflichtmikroskopie anschauen.

