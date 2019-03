Gesunde Ernährung

Die kostenfreien Fortbildungen der Initiative „Ich kann kochen!“ der Sarah-Wiener-Stiftung richten sich an pädagogische Fach- und Lehrkräfte, die Kindern in ihren Einrichtungen den Spaß am Kochen und einer ausgewogenen Ernährung vermitteln wollen. Die nächste Fortbildung der Stiftung kann für Dienstag, 2. April, bei der Mannheimer Abendakademie in U1 gebucht werden.

In dem eintägigen Kurs, der von 9 bis 17 Uhr dauert, lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des pädagogischen Kochens kennen, damit sie anschließend gemeinsam mit den Mädchen und Jungen in Kindergärten, Schulen und außerschulischen Lernorten leckere und kindgerechte Gerichte zubereiten können.

Ziel der bundesweiten Ernährungsbildungsinitiative der gemeinnützigen Sarah-Wiener-Stiftung und der Krankenkasse Barmer ist es, dass Kinder mit Spaß Küchenkompetenz und Ernährungswissen erlangen, um sich dann selbstbestimmt, genussvoll und ausgewogen zu ernähren.

Anmeldungen sind noch bis einschließlich 19. März auf www.ichkannkochen.de/mitmachen möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Thema. lia

