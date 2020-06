Gesundheitsamt zählt 488 Infizierte

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim lag bis Sonntagnachmittag bei 488. Dabei handelt es sich um den gleichen Wert wie am Samstag. Wie das Rathaus weiterhin mitteilte, zeige die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen und konnten bislang in häuslicher Quarantäne bleiben. Demnach sind in Mannheim bisher 467 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Kontaktpersonen werden getestet

Das Gesundheitsamt ermittelt grundsätzlich die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der besonders gefährdeten Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Diese werden auch ohne Symptome auf das Virus getestet. „Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen“, heißt es weiterhin aus dem Rathaus. wol

