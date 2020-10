Gesundheitsamtleiter über starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Mannheim.Nachdem es zunächst hieß, die Infektionszahlen seien rückläufig, vermeldete die Stadt Mannheim am Donnerstagabend 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist bei bundesweit 2503 Fällen ein Anteil von knapp einem Prozent allein in Mannheim. Bereits am Mittwoch hatte es 32 neue Fälle gegeben. Das macht 56 Fälle in zwei Tagen. „Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die weiteren Kontaktpersonen

...