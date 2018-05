Getreten und geschlagen

Anzeige

Vor dem Diakonissenkrankenhaus im Stadtteil Lindenhof sind am Wochenende zwei Familien heftig aneinandergeraten. Wie die Polizei gestern in einer Mitteilung schreibt, war der Ursprung des Zwists am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr eine Meinungsverschiedenheit über einen Parkplatz am Eingang der Klinik. Zunächst sollen die Söhne der Familien aufeinander losgegangen sein, bevor die Familienoberhäupter in das Geschehen eingriffen und den Kampf untereinander ausfochten. Dabei sollen sie aufeinander eingetreten und -geschlagen haben.

Als die Polizei zum Krankenhaus kam, war eine Familie bereits verschwunden, ein Mann der verbleibenden klagte über Schmerzen im Gesicht und am Rumpf. Außerdem soll sein Handy kaputt gegangen sein. Kurz darauf kam auch die andere Familie zum Tatort zurück und wurde dort von den Beamten vernommen. Was genau passiert ist, muss jetzt die Polizei klären. pol/cvs