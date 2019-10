Gewalt begleitet Demonstrationen

Zwei junge Frauen, 23 und 28 Jahre alt, sind der Auslöser. Aus Protest gegen das 1993 erlassene Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland, die als Terrororganisation eingestuft wird, übergießen sie sich im März 1994 auf der Maulbeerinsel mit Benzin und zünden sich an – beide sterben. Die Selbstverbrennung zum kurdischen Neujahrsfest Newroz wird zum Fanal. Sie löst über mehrere Tage gehende, oft gewalttätig verlaufende und als „Trauermärsche“ bezeichnende Demonstrationen von Kurden in Mannheim aus. Die Kurden ziehen auf die Maulbeerinsel und besetzen das Rathaus in E 5 – denn die Stadt verbietet die Märsche wegen der Gewalttaten. Dabei kommt es zum Gerangel zwischen Polizisten und Kurden. Ein Demonstrant entreißt einem Beamten die Schusswaffe, zielt auf einen Polizisten – der Schuss wird gerade noch per Schlagstock verhindert.

Als die Kurden am Wasserturm Seifenlauge ausschütten, damit die Polizeipferde ausrutschen, und eine Absperrung durchbrechen wollen, werden Wasserwerfer eingesetzt – zum ersten Mal seit Jahrzehnten in Mannheim.

Auch 2012 sorgen Kurden für schwere Ausschreitungen. Bei einem kurdischen Kulturfestival auf dem Maimarktgelände kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Kurden werfen Steine, Flaschen, Absperrgitter und Ziegel auf Polizisten, Sanitäter und Medienvertreter. 13 Einsatzfahrzeuge sind am Ende demoliert, über 80 Beamte verletzt. Die Polizei muss sich zurückziehen, damit es nicht noch mehr Verletzte gibt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019