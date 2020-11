Gewalt gegen Beschäftigte im Fokus

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November lädt der Kreisfrauenausschuss des DGB Mannheim um 17 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein mit dem Titel „Vergiss nicht, hier arbeitet ein Mensch – Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Raum“. Die Veranstaltung ist eingebettet in den Kontext der bundesweiten DGB-Kampagne „Vergiss nicht, hier arbeitet ein Mensch“ (www.mensch.dgb.de).

Die Gewerkschafter wollen sich damit bewusst mit der aktuellen Situation von Beschäftigten im „Dienst“ für die Menschen auseinandersetzen: ob im Betrieb, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Leben. Als Referenten stehen Mai Nguyen (tätig im traumasensitiven Coaching) und Reiner Greulich (Polizeipräsidium) zur Verfügung. Es werden auch Statements von betroffenen Frauen per Videobotschaft eingespielt.

Zahlen, Daten, Fakten zur Gewaltbereitschaft im öffentlichen Raum und gegen öffentliche Funktionsträger stehen im Fokus. Und die Fragen: Wie verhalte ich mich richtig? Wie eingreifen und helfen? Und was sind Handlungsmöglichkeiten für Betrieb und Gesellschaft, was für Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen? Um Anmeldung per Mail an mannheim@dgb.de wird gebeten. Die Online-Veranstaltung findet statt über Microsoft Teams. Der Zugangslink wird nach der Anmeldung versendet. red/see

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020