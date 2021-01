Gewalt gegen Frauen - Was wir jetzt brauchen: Die Taskforce, die nie Pause macht

Um Frauen langfristig vor Brutalität zu schützen, müssen alle an einen Tisch: Besonders aber müssen Entscheiderinnen und Entscheider mit politischer Macht und mit finanziellem Einfluss zusammenkommen.

Ja, in Mannheim und dem Land machen alle, die sich beim Thema Frauenhaus engagieren, einen unfassbar guten Job. Aber ihr Einsatz könnte noch gewaltiger fruchten! Doch das System hakt, ärgerlicherweise insbesondere dann, wenn es um den Start ins neue Leben der Frauen geht. Warum? Weil es dann plötzlich komplex wird, und zwar richtig: Denn bei der Hilfe einer Frau, die vor Gewalt flieht, sind nicht selten verschiedenste Behörden, Kommunen und Einzelpersonen beteiligt.

Alle Perspektiven versammeln

Aber woran hakt es noch? An einem der dringendsten Probleme unserer Zeit: dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Warum findet eine Frau, die Hartz IV bezieht und eventuell verfolgt wird, keine Wohnung? Es gilt hier zu erkennen: Es liegt nicht nur am Geld allein. Es liegt an Vorbehalten – und es liegt an einem Risiko, dass die Vermieterseite eingeht. Genau hier muss jetzt angesetzt werden. Und zwar durch Vermittlung: Vorbehalte müssen abgebaut werden. Ängste müssen gehört werden. Und es müssen neue Probeverfahren entwickelt werden. Es müssen neue Formen von Verträgen möglich sein. Es muss hier Neues geschaffen werden!

Und hier sind wir wieder bei der eingangs geforderten Zusammenkunft. Diese soll alle Perspektiven versammeln. Es muss ein übergroßer runder Tisch sein. Er muss auf der höchstmöglichsten Ebene stehen. Und: Er muss dauerhaft stattfinden. Denn man sieht an der jetzigen Situation: Die Zusammenarbeit, sie ist oft nur projektbezogen und temporär. So schafft sie manchmal mehr Unklarheiten oder sogar neue Probleme, als dass sie schnell hilft. Und an den Tisch müssen ausnahmslos alle: Kommunen, Landkreise, Wohnungsbauunternehmen- und Wohnungsbauverbände, Vermieter, Frauenhaus-Expertinnen, Betroffene, Politiker, und, und, und. Warum so viele? Weil sie alle durch Regelungen verbunden sind. Und weil man das Problem Gewalt gegen Frauen nur zusammen lösen kann. Jetzt muss sie kommen, die Taskforce, die nie Pause macht. Und das darf sie auch nicht, solange Gewalt gegen Frauen und Kinder alltäglich ist.

