Gewalt in der Innenstadt

Zwei Dreiergruppen sind am Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt (I 7) in Streit geraten. Dabei schlugen drei bislang unbekannte männliche Täter gegen 2.45 Uhr auf zwei Männer im Alter von 23 und 30 Jahren sowie eine 29-jährige Frau ein, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung H-Quadrate. Bereits in der Bar soll es zu Streitigkeiten zwischen den Gruppen gekommen sein. Zwei der Schläger wurden laut Polizei wie folgt beschrieben: Sie sollen orientalisch ausgesehen haben, der eine soll Anfang 20 sein und etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit einer silbernen Halskette. Der andere wird auf 30 Jahre geschätzt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit kurzem Haar.

Bei Q 6/Q 7 sollen sich am Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr weitere Personen geprügelt haben. Beim Eintreffen der Polizei standen etwa 70 Personen um einen bewusstlos auf dem Boden liegenden 42-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einige der Anwesenden hätten die Arbeit der Beamten erschwert, da sie sich aggressiv verhalten hätten, so die Polizei. Daher konnte nicht geklärt werden, wieso die Person bewusstlos am Boden gelegen hatte. Die Ermittlungen dauern an. In beiden Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Telefon: 0621/1 25 80. pol/jeb

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019