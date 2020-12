Gewalt in Familien in Corona-Zeiten

Corona und Gewalt in Familien – Thema einer Live-Diskussion der Mannheimer Grünen-Fraktion am Mittwoch, 9. Dezember, 19.30 Uhr. Auf www.facebook.com/gruene.fraktion.mannheim sprechen Ruth Syren, Leiterin des Frauenhauses Heckertstift, und Ralf Schäfer, Abteilungsleiter Soziale Dienste der Stadt Mannheim mit den Stadträtinnen Stefanie Heß und Angela Wendt darüber, wie sich die Situation aktuell darstellt und welche Hilfen es für Frauen und Kinder gibt, die häuslicher Gewalt ausgeliefert sind – auch mit Blick auf die weiteren Verschärfungen der Beschränkungen. Fragen können vorab per Mail an gruene@mannheim.de oder während des Chats gestellt werden. red/stp

