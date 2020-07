Gewerkschaft übt Kritik

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft hat nach dem gefährlichen Vorfall mit einem rasenden Autofahrer in Mannheim schockiert reagiert. In einer Mitteilung verurteilte der Landesverband Baden-Württemberg, dass der 32 Jahre alte Fahrer am Montagabend mit einem waghalsigen Fahrmanöver zunächst einen Feuerwehrmann in Gefahr gebracht hatte. Später eskalierte die Situation, da der aufgebrachte Fahrer auch auf einen Polizisten zufuhr, der mit Kollegen eine Einsatzstelle absicherte.

Schließlich feuert ein Beamter mit seiner Dienstwaffe auf den sich rasch nahenden Transporter und verletzte den Fahrer am Arm. „Dieser Vorfall zeigt erneut auf, welcher Gefährdung unsere Kolleginnen und Kollegen täglich aussetzt sind und wie schnell aus einem Routineeinsatz eine nicht mehr einschätzbare Lage entstehen kann“, heißt es von der Gewerkschaft. Sie kritisiert, dass die Behörden nicht von einem versuchten Tötungsdelikt ausgehen.

„Die momentanen Erkenntnisse deuten auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hin“, heißt es von Polizei. Wegen des Fehlens von Gründen habe die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragt. Die Gewerkschaft fordert Konsequenzen von der Politik. Wieso der Fahrer die Einsatzkräfte in Gefahr brachte, blieb auch am Mittwoch unklar. Wie ein Polizeisprecher sagte, macht der Mann keine Angaben. wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020