Gewinn für alle: Ein Joe-Car ersetzt 20 private Pkw

Nicht alleine die finanziellen Gewinne, sondern die Frage, wie sich das unternehmerische Handeln auf das Gemeinwohl auswirkt – dies steht im Mittelpunkt einer sogenannten Gemeinwohl-Bilanz, wie sie Geschäftsführerin Miriam Caroli vom Carsharing-Anbieter Stadtmobil Rhein-Neckar AG jetzt vorlegt.

Dabei, so erläuterte Caroli, gehe es neben Umwelt- und Klimaschutz vor allem um Aspekte wie Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Transparenz und Partizipation, die in allen Unternehmensbereichen analysiert werden. Ein Unternehmensziel von Stadtmobil Rhein-Neckar sei es, privaten Autobesitz zu verringern und Städte so vom Verkehr zu entlasten. Die positiven Umwelteffekte des Carsharing seien wissenschaftlich belegt, wie Caroli auf Untersuchungen verweist: „Laut Studien ersetzt ein Carsharing-Auto bis zu 20 private Pkw.“

Carsharing-Kunden, so eine weitere Erkenntnis, „fahren generell wenig Auto und nutzen häufig alternative Verkehrsmittel.“ Neben Klima- und Umweltschutz vertrete Stadtmobil weitere Werte, beispielsweise beim nachhaltigen Wirtschaften. So steht bereits in der Satzung der Aktiengesellschaft: „Das Unternehmen fühlt sich ökologischen und sozialen Zielen in besonderem Maße verpflichtet.“

Der Carsharing-Anbieter in Mannheim und der Region stellt derzeit für private und gewerbliche Kunden mehr als 580 Autos zur Verfügung und, so die Geschäftsführerin, „erspart damit den Gemeinden der Metropolregion mittlerweile über 11 000 parkende Autos.“ lang

Info: Die vollständige Bilanz gibt es hier: rhein-neckar.stadtmobil.de

