Gewinner oder Verlierer

Wer also wirklich Gewinner sein will, der muss wissen wie sich der letzte Platz anfühlt. Um in der Fußballsprache zu bleiben: Der muss Gras gefressen und Wassereimer getragen haben. Ein guter Gewinner freut sich über den Sieg, weiß aber auch von der Not des Verlierers, weil ihm bewusst ist, dass unter anderen Umständen auch er hätte verlieren können. Und er erhebt sich nicht über den Verlierer, sondern anerkennt dessen Beitrag zu seinem Erfolg, denn ohne Verlierer gäbe es auch keinen Gewinner.

Sieg des Kollektivs

Und was wir aus dem Fußball schon lange wissen am Ende siegt das Kollektiv. Es geht um mannschaftliche Geschlossenheit, die Tatsache, dass sich jeder mit seiner Stärke an dem Platz einbringt, wo sie den größten Effekt erzielt. Das Gleichnis vom Leib und den vielen Gliedern (1 Kor 12,12-31a) führt uns das deutlich vor Augen. Wer sich hier nicht mit in den Dienst der Sache stellt, ist am Ende für die Schwächung des Organismus verantwortlich. Miteinander Ziele zu verfolgen, gemeinsam Maßnahmen zu planen und immer wieder neu den Sachstand zu reflektieren und nicht nur auf mich und meine Situation zu schauen, ist am Ende das Geheimnis des Erfolges. Dafür müssen Gewinner gute Verlierer sein und Verlierer gute Gewinner werden. Jogi Löw hat das 2014 in Brasilien im Rückblick ziemlich optimal umgesetzt mit seinem Team. In Russland hat es diesmal leider nicht gereicht.

Gemeinsamer Weg

Wir sind auch in der Kirche immer wieder herausgefordert, den Weg in die Zukunft gemeinsam zu gehen. Auf diesem gemeinsamen Weg, wird uns nur die Erfahrung gemeinsam erzielter Erfolge und durchgestandener Misserfolge weiterbringen. Gott lässt uns in dieser fruchtbaren Spannung leben.

Wolf-Dieter Wöffler, Pastoralreferent Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018