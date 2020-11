„Gewisses Redebedürfnis ist da“

Mannheim.Hochkonzentriert studiert die Frau an der Haltestelle Strohmarkt den ausgehängten Fahrplan der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft – und zuckt für einen Moment zusammen, als sie freundlich, aber bestimmt von hinten angesprochen wird. „Entschuldigung, Sie tragen keine Maske“, sagt Suzana Grzincic. Der Frau ist es unangenehm, von der Polizei auf ihr Verhalten angesprochen zu werden, sie entschuldigt sich und zieht in Windeseile ihren Mund-Nasen-Schutz übers Gesicht. Grzinic weist ihr Gegenüber daraufhin, dass auf den Planken und in anderen Bereichen der Quadrate das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verbindlich ist. Anschließend hilft die 46-jährige Polizistin der ortsunkundigen Frau auch bei der Frage nach der richtigen Straßenbahn weiter.

Suzana Grzinic ist seit 25 Jahren Polizistin und seit Montag zusammen mit ihrem Streifenpartner Tobias Biegel als sogenannte Kommunikationsstreife in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. „Sie sollen die Corona-Regeln kontrollieren, gleichzeitig aber auch vermehrt als Ansprechpartner für die Bevölkerung dienen“, sagt Christopher Weselek, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Mannheimer Polizeipräsidium. Je fünf Teams aus speziell geschulten Beamten werden im November in Mannheim und Heidelberg für die Einhaltung der Corona-Verordnung werben. „Wir spüren, dass ein gewisses Redebedürfnis da ist und wollen mit den Leuten auf der Straße natürlich auch ins Gespräch kommen“, so Weselek.

Dass die zehn Beamten, die nun die nächsten vier Wochen jeweils von Montag bis Samstag in den Innenstädten patrouillieren, gerne angesprochen werden, lässt sich schon optisch gut erkennen. Die Wörter „Polizei“ und „Kommunikation“ stehen in großen Lettern auf der neongelben Warnweste. „Manche Menschen nutzen das und stellen der Polizei allgemeine Fragen, die meisten beziehen sich aber auf Corona“, sagt Torben Wille am Montagnachmittag. Immer wieder wurde der Einsatzleiter der Corona-Kontrollen auf das Thema Essen in der Öffentlichkeit angesprochen. „Wer sich einen Döner oder ein Getränk gekauft hat, darf die Maske zum Verzehren natürlich kurz abnehmen“, so Wille.

Speziell geschulte Beamten

Neu sind die Corona-Kontrollen in der Innenstadt nicht, bereits seit Beginn der Maskenpflicht achten die Beamten auf deren Einhaltung. „Wir haben viele Gespräche geführt, sehr viel ermahnt und wenig Anzeigen geschrieben“, bilanziert Weselek die letzten Wochen und kündigt nun eine härtere Gangart an: „Mit Beginn des bundesweiten Lockdown-Light an diesem Montag will die Polizei noch engmaschiger kontrollieren und häufiger auch sanktionieren.“ Neben dem Kommunalen Ordnungsdienst und den normalen Streifen kommen nun auch die Kommunikationsteams zum Einsatz. „Sie sollen im Vorfeld als wichtige Kommunikatoren und Vermittler ansprechbar sein“, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums. Für gewöhnlich werden die speziell geschulten Beamten bei Demonstrationen und Sportereignissen zur Deeskalation eingesetzt.

Deeskalieren müssen Suzana Grzinic und Tobias Biegel am Montag auf ihrer Tour durch die Quadrate nicht. In vielen Fällen reicht ein längerer Blick der Ordnungshüter und die zu tief sitzende Maske wird über die Nase gezogen. Zwei Jungs, die am Plankenkopf vor einem Fastfood-Restaurant stehen, heben entschuldigend die Arme, als die Polizisten plötzlich vor ihnen stehen. „Auf den Planken muss man einen Mund-Masken-Schutz tragen?“, fragen sie ungläubig. Für solche Fälle hat Biegel einen ausgedruckten Innenstadtplan dabei. Mehrmals am Montag erklärt er unwissenden Passanten anhand des DIN A4-großen Blattes, in welchem Bereich der Quadrate die Vorschrift gilt.

Sichtlich genervt von der Ansprache der beiden Beamten reagiert eine junge Frau, die es sich auf einer Sitzbank gemütlich gemacht hat. „Danke für den Hinweis“, entgegnet sie schnippisch und kramt in ihrer Handtasche nach der fehlenden Maske. Erst als sie den Hygieneschutz auch aufgezogen hat, ziehen Grzinic und Biegel weiter. An ihrem ersten Einsatztag belassen es die beiden bei Ermahnungen und sprechen noch keine Strafen aus. „Wir haben nur wenig Verstöße wahrgenommen. In den meisten Fällen haben die Menschen die Maske nicht absichtlich vergessen“, so Biegel.

