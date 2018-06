Gezielt helfen

Anzeige

Die Fälle von Opfern häuslicher Gewalt sind in Mannheim erstmals seit fünf Jahren deutlich gestiegen – von 227 in 2016 auf 294 im vergangenen Jahr. Gründe dafür sind schwierig festzumachen. Es könnte sein, dass mehr Partner zugeschlagen haben und es daher mehr Polizeieinsätze gab. Möglich wäre aber auch, dass sich die Präventionsarbeit gelohnt hat und die Betroffenen mehr Mut zeigen, Hilfe zu rufen. Das wäre ein gutes Zeichen, denn kein Opfer muss aus Scham, Angst, (finanzieller) Anhängigkeit oder wegen der Kinder leiden. Es gibt in Mannheim Angebote, die jederzeit zu erreichen sind, Menschen, die helfen wollen, die für Betroffene da sind und Möglichkeiten für ein Leben ohne Gewalt aufzeigen.

Doch egal, welche Gründe es für den Anstieg gibt: Die Anlaufstellen brauchen genaue Zahlen, um ihre Hilfen passgenau anzubieten. Hier sind Polizei und Land gefragt, die Angabe zu liefern. Das ist nicht nur für die Berater vor Ort wichtig, um sich besser aufzustellen, sondern auch für die Aufklärungsarbeit. Wird bekannt, dass von den 294 Fällen 30 Opfer mehrmals die Polizei gerufen haben, muss diesen Betroffenen gezielt geholfen werden – durch sensible Beratung und andere Hilfsangebote, damit sie aus der Gewaltspirale herauskommen.