Gezwitscher und Gehupe für junge Filmfans

Als der Film noch in den Kinderschuhen steckte, gab es keinen Ton. Doch stumm war es in den Kinos und Lichtspielhäusern trotzdem nicht. Pianisten und Geräuschemacher gaben dem Geschehen auf der Leinwand einen Ausdruck. Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitete sich von den USA aus eine Erfindung, die bis heute einen ganz eigenen Zauber besitzt: die Kino-Orgel. Sie hat Pfeifen, die Töne erzeugen, aber sie ist auch eine Meisterin im Nachahmen von Alltagsgeräuschen: So lässt sie die Zuschauer glauben, dass hier Vögeln zwitschern, dort ein bedrohlicher Sturm aufzieht oder gerade ein Auto hupend um die Ecke biegt.

Gemeinsames Projekt

Kinder-Uni im Technoseum Die Kinder-Uni am Samstag, 9. Juni, beginnt um 15 Uhr im Technoseum, Museumsstraße 1, in Mannheim. Einlass ist um 14.30 Uhr. Die Vorlesung richtet sich an kleine Studenten zwischen acht und zwölf Jahren und dauert etwa 60 Minuten. Eine Karte kostet zwei Euro zzgl. Gebühren, ein Besuch im Museum ist im Preis inbegriffen. Erwachsene zahlen den regulären Eintrittspreis und können während der Vorlesung die Ausstellungen besichtigen. Der Erlös kommt der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugute. Karten gibt es ab sofort in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“, im Technoseum sowie im Internet unter www.reservix.de

In Europa gibt es nur noch wenige funktionstüchtige Exemplare. Eines steht im Technoseum: Das Instrument der Firma Welte und Söhne stammt aus dem Jahr 1927. Um die Kinoorgel, die Geschichte des frühen Kinos und die musikalische Untermalung von Stummfilmen dreht sich die Kinder-Uni am Samstag, 9. Juni, 15 Uhr. Wie ist eine Kino-Orgel aufgebaut und wie muss sie bedient werden? Wie genau entstehen die Töne und Geräusche, die den Film erst lebendig werden lassen? Wie kommt ein solches Vogelgezwitscher und Hupen auf dem Instrument zustande? Diese Fragen sollen bei der Kinder-Uni „Von der Orgelpfeife zur Filmmusik“ beantwortet werden. Das Projekt von Technoseum und „Mannheimer Morgen“ richtet sich an Film-Fans zwischen acht und zwölf Jahren.

Gezeigt werden Ausschnitte aus dem Film „Die Reise zum Mond“ des französischen Regisseurs Georges Méliés – ein Stummfilm aus dem Jahr 1902 und einer der ersten Science-Fiction-Filme überhaupt. Bei der Kinder-Uni folgt auf die Theorie stets auch Praxis: Die jungen Filmstudenten dürfen die Filmausschnitte zuerst selbst vertonen, etwa durch Klatschen, Schnipsen oder Singen. Und dann können sie sich natürlich auch davon überzeugen, wie die Kinoorgel dies meistert.