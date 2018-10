Giftige Spinne in Mannheimer Küche aufgetaucht

Ein Exemplar der giftigen "Falschen Witwe" hat am Dienstagvormittag in der Küche einer Mannheimer Wohnung im Stadtteil Neuhermsheim für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Anwohner gegen 11 Uhr auf an seiner Küchenwand auf die Spinne aufmerksam geworden, die eine Unterart der "Schwarzen Witwe" darstellt und eine unangenehme Giftwirkung entfalten kann.

Der Bewohner fing die Spinne ein und zog einen verwandten Biologen hinzu, der die Spinne identifizierte. Ein Experte der Stadt Mannheim bestätigte die Einschätzung und nahm das Tier in Obhut. Wie die "Falsche Witwe" in die Wohnung kam, ist dagegen unklar. Normalerweise ist die Art im Mittelmeerraum ansässig. (pol/mer)